IL BORSINO DEL CALCIOMERCATO - Con Llorente si chiude un mercato da 104mln (ed entrate sui 40mln e 70 di riscatti), ma boom degli ingaggi

Su Tuttonapoli 'il borsino del calciomercato', come da oltre dieci anni, per riepilogare tutti i movimenti in entrata ed in uscita.

(di Antonio Gaito) - Il Napoli chiude il mercato in entrata con l'annuncio di Fernando Llorente. E' lui il quinto rinforzo estivo di Ancelotti. L'ex Tottenham (13 gol nelle ultime due stagioni) ha firmato un biennale e rappresenterà un'alternativa a Milik, ma anche una soluzione diversa da poter sfruttare a gara in corso per le sue caratteristiche. Un ingaggio che non incrementa la spesa estiva del Napoli, chiusa intorno ai 104mln di euro (a fronte di entrate per circa 40mln più altri 50 di riscatti obbligatori a giugno per Rog, Inglese Grassi, Sepe e Chiriches), ma non va dimenticato il monte ingaggi che vive un altro balzo pesantissimo visti gli stipendi dei giocatori arrivati, in particolare gli oltre 4mln netti per Manolas e Lozano.

In uscita il Napoli alla fine ha preferito tenere Elseid Hysaj, sia perché nessun club è arrivato ai 25mln di euro chiesti, ma anche perché non ha voluto abbassare la valutazione facendone più che altro una valutazione tecnica dopo l'addio di Chiriches (l'albanese potrebbe agire anche a destra da terzo centrale bloccato, come spiegato da Ancelotti per la sfida alla Juve). E' partito invece Vlad Chiriches, al Sassuolo in prestito con obbligo di riscatto intorno ai 10-11mln di euro, e parallelamente resta a Napoli Lorenzo Tonelli, quinto centrale alle spalle di Maksimovic e Luperto. Operazione conclusa al fotofinish per il passaggio di Simone Verdi, che dunque lascia Napoli, dove avrebbe avuto pochissimo spazio, proprio negli ultimi minuti della sessione di calciomercato ed approda al Torino.

. IN ENTRATA

Di Lorenzo 100% (a titolo definitivo, 9mln, Empoli)

Manolas 100% (a titolo definitivo, 36mln, Roma)

Ospina 100% (riscatto, 3.5mln, Arsenal)

Costa 100% (a titolo definitivo, 1mln, Spal)

Elmas 100% (a titolo definitivo,16mln più 2, Fenerbahce )

Folorunsho 100% (a titolo definitivo, 1mln, Francavilla)

D'Ursi 100% (a titolo definitivo, 1mln, Catanzaro)

Lozano 100% (a titolo definitivo, 42mln più commissioni, Psv)

IN USCITA

Roberto Insigne 100% (diritto di riscatto, 1.5mln, Benevento)

Diawara 100% (a titolo definitivo, 21mln, Roma)

Lasicki 100% (a titolo definitivo, Pogon Szczecin)

Albiol 100% (a titolo definitivo, 4mln, Villarreal)

Sepe 100% (prestito con obbligo, 4.5mln, Parma)

Grassi 100% (prestito con obbligo, 5-6mln, Parma)

Liguori 100% (in prestito, Fermana)

Costa 100% (in prestito biennale, Bari)

Folorunsho 100% (in prestito biennale, Bari)

Inglese 100% (prestito a 2mln con obbligo a 18mln+2, Parma)

Anastasio 100% (a titolo definitivo, Monza)

Vinicius 100% (a titolo definito, 50% di 17mln, Benfica)

Palmiero 100% (in prestito, Pescara)

Rog 100% (prestito con obbligo di riscatto 2mln+13, Cagliari)

Contini 100% (in prestito, Entella)

Marfella 100% (a titolo definitivo, Bari)

Negro 100% (a titolo definitivo, Pontedera)

Zerbin 100% (in prestito, Cesena)

D'Ursi 100% (in prestito biennale, Bari)

Mezzoni 100% (in prestito, Carrarese)

Ferrari 100% (in prestito biennale, Bari)

Tutino 100% (in prestito, Hellas)

Esposito 100% (a titolo definitivo, Bari)

Russo 100% (in prestito, Pro Vercelli)

Prezioso 100% (in prestito, Vibonese)

Schiavi 100% (in prestito, Imolese)

Ounas 100% (in prestito con diritto di riscatto 2,5+25, Nizza)

Chiriches 100% (prestito con obbligo a 11mln, Sassuolo)

Bifulco 100% (in prestito, Juve Stabia)

Machach 100% (in prestito, Cosenza)

Verdi 100% (in prestito con obbligo di riscatto a 22mln + 3 bonus, Torino)

ROSA ATTUALE

PORTIERI: Meret**, Ospina, Karnezis

DIFESA: Koulibaly, Maksimovic, Ghoulam, Mario Rui, Luperto*, Hysaj, Malcuit, Tonelli, Di Lorenzo, Manolas

CENTROCAMPO: Allan, Zielinski, Fabian, Gaetano*, Elmas**

ATTACCO: Milik, Callejon, Insigne*, Mertens, Younes, Lozano, Llorente

*prodotto settore giovanile

**under22 (nati dal 1 gennaio '97)