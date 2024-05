Ore 22.37: riprendiamoci questo minuto al profumo d’eterno

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ore 22.37, un tempo collassato dentro ad un buco azzurro. Che risucchia tutti i pensieri, un vaso di Pandora tutto napoletano dove ci trovi tutti i ricordi più belli. Un anno fa, questo buco spazio temporale ci ha inghiottiti. In tempo che non sarà mai più passato, che non sarà mai più presente, che non sarà mai più futuro. Sarà semplicemente un tempo senza tempo. Un tempo tutto nostro, solo nostro. Che se non smetti di ricordare ti scoppia il cervello.

Le 22.37 del 4 maggio 2023 sono la nuova data da ricordare per almeno tre generazioni. Per quelli che avevano atteso una vita gli scudetti di Maradona, per quelli che erano troppo piccoli per ricordarseli, per quelli che erano venuti dopo e che la parola scudetto facevano fatica anche a pronunciarla. Poi, quella parola che pareva una chimera, s’è fatta sostanza ed ha smesso di essere solo speranza.

Lo scudetto, un anno dopo. Lo scudetto, ancora sul petto. Nonostante tutto, nonostante tutti. Sensazione spiazzante, se si guarda al presente ed al campionato disputato. Ma oggi no, oggi è giusto concedersi una pausa. Un tutto dentro a quel vaso, in quel buco azzurro della felicità. Ci sono proprio tutti lì dentro, sembra di averle davanti agli occhi quelle facce, quei sorrisi, quella gioia che s’era diffusa a macchia d’olio su tutto l’universo napoletano. Sincronizziamo gli orologi, i cuori, gli amori, le palpebre: occhi chiusi e riprendiamoci questo minuto al profumo d’eterno.

Commenta con l'autore