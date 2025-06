Vieri: “Conte è rimasto, il Napoli si rinforzerà molto! Inter? Super forte, ciclo non è finito"

Christian "Bobo" Vieri, intervistato da Sky Sport, ha commentato l'attualità in casa nerazzurra tra campo e mercato. Queste le sue dichiarazioni, partendo dall'Inter per arrivare fino alle concorrenti per il titolo: "All'Inter non c'è un ciclo nuovo, ma un allenatore nuovo. I giocatori più o meno sempre gli stessi. Con Inzaghi i nerazzurri hanno fatto 4 anni importanti e molto belli, con due finali di Champions perse ma comunque raggiunte. Ora c'è un tecnico giovane come Chivu, che avrà le sue idee e a cui bisognerà dare un po' di tempo. L'Inter è sempre forte, mi aspetto una grande annata in campionato e poi faremo bene anche in Champions. La squadra è super forte secondo me".

Sui nuovi giovani talenti dell'Inter: "Si diceva che l'Inter è vecchia, quindi ora vanno a prendere giovani. È giusto così, bisognare fare un mix tra esperienza e gioventù. I dirigenti dell'Inter sono molto bravi a prendere i giocatori".

Su Pio Esposito e Bonny: "Pio Esposito e Bonny sono giovani, hanno tanta voglia di fare. Si alleneranno con Thuram e Lautaro, impareranno tanto".

Sulle altre big di Serie A: "Mi piace che la Juve abbia confermato Tudor, così da dare un po' di continuità: Igor è uno che dice sempre quello che pensa, non puoi dare sempre colpa all'allenatore. Conte è rimasto al Napoli, tutti pensavano andasse alla Juve e invece è rimasto. La rosa azzurra quest'estate si rinforzerà molto. Sono molto curioso riguardo alla Roma di Gasperini, bisogna dargli tempo, ma secondo me sarà la sorpresa. Vediamo se in positivo o negativo, seconde me in positivo".