Ndoye-Beukema, il Napoli ha il sì di entrambi! Braccio di ferro col Bologna: la richiesta

vedi letture

Il Napoli, dopo aver chiuso per Noa Lang e Juanlu Sanchez, non intende fermarsi. Antonio Conte aspetta un difensore centrale e un altro esterno offensivo. Stando a quanto riferito a ‘La Domenica Sportiva Estate' da Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, il club azzurro non molla Dan Ndoye del Bologna. Braccio di ferro con la società emiliana, ma il ds Giovanni Manna ha il gradimento del calciatore svizzero.

Discorso simile anche per quanto riguarda Sam Beukema, che ha scelto il Napoli, vuole indossare la maglia azzurra e spera che il Bologna abbassi le richieste. Il club rossoblù chiede 80 milioni di euro complessivi per lasciar partire l’esterno d’attacco svizzero e il difensore centrale olandese: 45 milioni per il primo e 35 per il secondo.