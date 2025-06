Ufficiale Dimaro 2025, il programma: presentazione squadra, incontro con Conte e non solo

Archiviati con successo sul piano organizzativo e agonistico i Campionati europei di canoa e il tradizionale appuntamento con la Coppa del Mondo UCI di Mountain bike, in Val di Sole è scattato il conto alla rovescia per il terzo grande appuntamento sportivo dell’estate: il 14esimo ritiro precampionato de SSC Napoli. La squadra campione d’Italia inizierà la nuova stagione agonistica il prossimo 17 luglio e come ormai avviene da 15 anni la sede del tradizionale ritiro sarà Dimaro Folgarida. Nella ridente località della Val di Sole la squadra si allenerà sino a domenica 27 luglio con le sedute di allenamento allo stadio di Carciato, nella SKI.IT Arena, dirette da Antonio Conte ovvero il protagonista della vincente cavalcata che ha portato la squadra del presidente Aurelio De Laurentiis a vincere il suo storico quarto scudetto, il secondo in appena tre anni “conquistato” a Dimaro. Per la quattordicesima volta (il ritiro non si svolser nel 2020) la Val di Sole scandirà così l’inizio della nuova stagione calcistica azzurra, legame che costituisce probabilmente un sorta di record da Guinness per quanto riguarda i Club europei.

Come dimenticare le parole spese da Mister Conte esattamente un anno fa… “Da tanti anni non mi capitava di svolgere un ritiro così bello, in mezzo alla gente. Sono tornato agli inizi della mia carriera, quando allenavo l'Arezzo, il Bari, il Siena. Appena sono entrato allo Sport Hotel Rosatti, dove ero stato ospite proprio con il Siena, ho visto una foto di 14 anni fa ed è stata una forte emozione. Questo ritiro mi porta nel passato e mi sta facendo molto bene”. Grazie Mister. L’attendiamo per accoglierla a braccia aperte con il suo staff, il Presidente De Laurentiis e la squadra, come si fa con gli amici cari. Già al lavoro è il team composto da APT Val di Sole e Comune di Dimaro e come avvenuto due anni fa, dopo la conquista dello storico terzo scudetto, perché anche quest’estate la Val di Sole sta organizzando grande iniziative a favore dei tifosi, con un occhio speciale alle famiglie e ai piccoli supporter azzurri. Grande novità per Dimaro Folgarida sarà anche la terza tribuna che porterà a quasi triplicare la capienza dello Stadio.

PRIMI DETTAGLI DEL PROGRAMMA - Si cominciano a conoscere i dettagli del programma del ritiro: sul piano agonistico sono confermati gli allenamenti allo stadio Comunale di Carciato e due amichevoli. Il calendario di contorno prevede una serie di appuntamenti locali non più in Piazza Madonna della Pace ma come due anni fa nuovamente nell’area verde a fianco della Chiesa di Dimaro. Questo il primo dettaglio

DOMENICA 20 LUGLIO – L’incontro con 4 giocatori;

MERCOLEDI’ 23 LUGLIO – serata d’intrattenimento (cabaret);

GIOVEDÌ 24 LUGLIO – Incontro con il Mister e lo staff tecnico;

VENERDI 25 LUGLIO – presentazione squadra con dj-set;

SABATO 26 LUGLIO – serata d’intrattenimento con cantanti.

L’ESORDIO DEL SINDACO PANCIERA - Il ritiro 2025 rappresenterà anche l’esordio in veste di primo cittadini di Marco Panciera, peraltro già presente in veste di assessore nella giunta comunale del Sindaco Menghini nei primi anni del ritiro. È ormai un amore incondizionato quello che lega Dimaro-Folgarida e la Val di Sole ai milioni di tifosi azzurri, favorito della nostra accoglienza caratterizzata da strutture ricettive di qualità, da un ambiente naturale e da un’offerta gastronomica basata su ingredienti tipici degli ambienti di montagna. Con il contributo della Provincia autonoma stiamo realizzando un secondo campo a sud del tappeto erboso dello stadio di Carciato - conclude il sindaco Panciera - siamo lavorando per realizzare l’area eventi nel campetto a fianco della chiesa come avvenuto nel ritiro dopo il primo scudetto. Abbiamo tante novità ballo. L’organizzazione sta lavorando a pieno regime”.