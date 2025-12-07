Vittoria goduriosa. Il Napoli sempre in testa, Juve a casa senza gloria

Goduria pazzesca, battuta anche la Juve grazie ad un Napoli bello e vivace che riesce a superare la squadra di Spalletti. Un primo tempo bello e soprattutto con gli azzurri in palla che potrebbero chiudere la frazione di gioco anche con un vantaggio più largo. Il Napoli parte forte e si vede. La prima occasione capita a McTominay servito da Neres, il suo colpo di testa esce di poco. La seconda azione porta il Napoli in vantaggio. Bravo Neres, bravissimo Hojlund e ill gol è fatto. Il Napoli spinge ancora ma è la Juve che cerca di reagire. La formazione di Conte mantiene e con Di Lorenzo ci riprova, Di Gregorio salva ancora. Le occasioni fioccano e nel finale McTominay sempre di testa fa la barba al palo con Di Gregorio lontano.

La ripresa è sofferenza e un po’ lo sapevamo. La Juve sale di intensità e ci prova. Il Napoli non riesce a trovare azioni e la Juventus trova il gol. Una ripartenza veloce per una palla persa a centrocampo e con tre tocchi veloci porta Yildiz in area che batte troppo facilmente Milnikovic Savic. Il Napoli sembra meno lucido e la Juve anche con i cambi di Spalletti sale di giri mettendo un po’ in affanno la difesa azzurra. Il Napoli però vuole vincere e risale piano piano e sull’ennesimo cross di Neres una deviazione fortunata da palla a Hojlund che sotto misura batte Di Gregorio per l’apoteosi del Maradona. Il finale è tanta sofferenza con la Juve che a tempo scaduto rischia di trovare il pari su una bell’azione che porta al tiro Zeghrova. Finisce qui. Il boato del Maradona è da tanti decibel cosi come il primato riconquistato e la gioia di tutti i tifosi del Napoli.