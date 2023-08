Del Genio su Veiga: "Arabi chiudono in 36 ore, i nostri 36 giorni sono troppi"

Paolo Del Genio, attraverso i propri canali social, commenta così sulle ultime notizie di calciomercato sull'affare Gabri Veiga

Paolo Del Genio, attraverso i propri canali social, commenta così sulle ultime notizie di calciomercato sull'affare Gabri Veiga: "Se vai dagli arabi a 33-34 anni fai bene. Se ci vai a 29-30 è una scelta discutibile. Se ci vai a 25-28 anni è una follia. Se ci vai a 22-23 anni è una stupidaggine. Però il dato è che vedremo molte più follie e stupidaggini stile Veiga, che scelte apprezzabili tipo Zielinski.

Quindi tutti dovremo capire che questi chiudono in 36 ore e che i nostri 36 giorni sono troppi. Detto questo ora manca un centrocampista, non ci sono possibilità di affrontare la stagione con cinque centrocampisti e non ci sono possibilità di raccontare che si punta su Demme o Gaetano a questo punto".