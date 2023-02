Di Lorenzo sui social: "Un’altra grande partita di una squadra seria e concentrata!"

Il capitano degli azzurri, Giovanni Di Lorenzo, ha commentato la vittoria contro la Cremonese su Instagram

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli non si ferma più e continua la sua marcia in solitaria in campionato. Il capitano degli azzurri, Giovanni Di Lorenzo, ha commentato la vittoria contro la Cremonese su Instagram: "Il nostro volo continua. Un’altra grande partita di una squadra seria e concentrata!".