Foto De Bruyne in vacanza in grande compagnia: con lui Ronaldo e Van Dijk

Dopo essere stato ufficializzato come nuovo acquisto del Napoli, Kevin De Bruyne si sta godendo il suo periodo di relax prima di dover partire per il ritiro di Dimaro. Il centrocampista belga in questo momento si trova in Costa Azzurra e ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram insieme a due grandissimi calciatori: Ronaldo "Il Fenomeno" e Virgil Van Dijk... Uno scatto che ha fatto brillare gli occhi ai tifosi. Di seguito la foto.