De Luca approva il comunicato: "Tutto in sinergia e non 'piace a Manna' o 'piace a Conte'!"

Il giornalista Diego De Luca, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato il comunicato stampa fatto dalla SSC Napoli per chiarire la situazione del calciomercato azzurro: "Fa benissimo, il Napoli, a chiarire un concetto banale: le strategie di mercato sono sinergie tra tutte le componenti del club e non di una figura o dell’altra. Obiettivi comuni e condivisi. 'Piace a Manna' o 'Piace a Conte'? No: 'Piace al Napoli'”.

Di seguito la nota diffusa dal club partenopeo: "Il Napoli ringrazia i Giornalisti, i capi redattori e i direttori di tutti i media per l'attenzione verso la società. Ci teniamo a sottolineare che è sempre ed unicamente il NAPOLI che fa il mercato e non unilateralmente Il Presidente o il Direttore Sportivo o l'Allenatore. De Laurentiis, Manna e Conte condividono le scelte, ma è il NAPOLI CHE FA IL MERCATO".