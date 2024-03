Inter scatenata sul mercato? Biasin smentisce: “Niente Kim e Gudmundsson”

I quotidiani nazionali scrivono di un'Inter già attivissima in ottica mercato estivo con tanti possibili colpi che vengono strombazzati.

I quotidiani nazionali scrivono di un'Inter già attivissima in ottica mercato estivo con tanti possibili colpi che vengono strombazzati. Fabrizio Biasin, giornalista di Libero di fede nerazzurra, però, smentisce su X: "L’Inter non sta pensando a Gudmundsson. L’Inter non sta pensando a Kim. L’Inter non sta pensando a Mavropanos. L’Inter non sta pensando a Smalling. Se ora stai pensando 'ecco, il solito guastafeste' ricordati di me quando scriveranno 'Inter beffata!'. (Ah, maledetta pausa…)".