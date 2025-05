Biasin: "Bravo Napoli. Ma ora per l'Inter arriva la partita più importante"

Fabrizio Biasin, giornalista di Libero che segue le vicende dell'Inter, scrive sui social: "Un punto condanna l’Inter e fa godere Napoli, campione d’Italia per la quarta volta nella sua storia. Complimenti ai partenopei: chi arriva davanti merita onore e applausi. Per l’Inter non finisce qui: prendere l’amarezza e trasformarla in convinzione, arriva la partita più importante". Chiaro il riferimento alla finale del 31 maggio di Champions contro il Psg per l'unico eventuale trofeo di stagione per i nerazzurri.