Palmeri avvisa l'Inter: "C'è una pessima notizia nel calendario"
Il giornalista di Sportitalia Tancredi Palmeri, tramite un tweet sul suo profilo X, ha lanciato un allarme per l'Inter dopo il ko odierno del Cagliari, che sarà avversario dei nerazzurri alla 33ª giornata di Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni: "Ullalà con questa sconfitta il Cagliari si trova inaspettatamente deglutito nella zona retrocessione. Pessima notizia per l’Inter che tra due settimane se lo troverà davanti motivatissimo".
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