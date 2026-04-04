Palmeri avvisa l'Inter: "C'è una pessima notizia nel calendario"

Palmeri avvisa l'Inter: "C'è una pessima notizia nel calendario"
sabato 4 aprile 2026, 23:15Dai social
di Davide Baratto
Il giornalista di Sportitalia lancia l'allarme per l'Inter dopo il ko odierno del Cagliari: i sardi saranno motivatissimi tra due settimane

Il giornalista di Sportitalia Tancredi Palmeri, tramite un tweet sul suo profilo X, ha lanciato un allarme per l'Inter dopo il ko odierno del Cagliari, che sarà avversario dei nerazzurri alla 33ª giornata di Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni: "Ullalà con questa sconfitta il Cagliari si trova inaspettatamente deglutito nella zona retrocessione. Pessima notizia per l’Inter che tra due settimane se lo troverà davanti motivatissimo".

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