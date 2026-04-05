Scotto duro: "Nazionale scarsa e disastro annunciato. Rivoluzione? Forse non ci sarà mai"
Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, tramite un tweet sul suo profilo X ha commentato la clamorosa esclusione dai Mondiali della Nazionale italiana guidata da Gennaro Gattuso (ora dimesso), che è uscita sconfitta nella finale play-off contro la Bosnia ed Erzegovina. Di seguito le sue dichiarazioni: "L'Italia non va ai Mondiali per la terza volta di fila per il motivo più semplice: è una nazionale scarsa. Modesta, non all'altezza di un girone di qualificazione complicato, ma che non può diventare un incubo. Un disastro forse annunciato, aspettando una rivoluzione che forse non ci sarà mai".
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