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Napoli e Milan per mettere pressione all'Inter, Il Mattino: "Fiato sul collo"

Napoli e Milan per mettere pressione all'Inter, Il Mattino: "Fiato sul collo"
Ieri alle 07:45Brevi
di Davide Baratto
Il Mattino nell'edizione odierna apre presentando la corsa scudetto: "Azzurri in campo domani per il secondo posto e Conte si affida ai fab4"

"Fiato sul collo", apre così in prima pagina Il Mattino nell'edizione odierna presentando la corsa scudetto: Napoli e Milan si sfideranno con l'obiettivo di mettere pressione all'Inter capolista. Il sommario: "Azzurri in campo domani per il secondo posto e Conte si affida ai fab4". Di seguito la prima pagina integrale.