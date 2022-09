Ag. Raspadori: "Ha la personalità giusta per la piazza! Spalletti vuole impiegarlo in due ruoli"

Fausto Pari, agente di Giacomo Raspadori, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di 'Si Gonfia la Rete', in onda su Radio Crc

Fausto Pari, agente di Giacomo Raspadori, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di 'Si Gonfia la Rete', in onda su Radio Crc: “Giacomo non ha bisogno di aiuti, è giovane ma è molto maturo, dimostra in campo la voglia e la determinazione giusta. Sarà un anno importante per lui e per il Napoli. Il Napoli sta dimostrando di avere un grande reparto offensivo, Kvaratskhelia è un grandissimo giocatore, chapeau a chi l’ha trovato.

In questi giorni non ci ho parlato, credo che avrà trovato un ambiente diverso da quello del Sassuolo. Trovare una tifoseria calda come quella di Napoli non è facile, devi avere personalità e Giacomo ne ha. Quello che ha vissuto per i suoi 22 anni lo ha reso molto maturo, una volta che avrà capito tutti i meccanismi farà vedere grandi cose.

Ha sempre dimostrato, fin dai 13 anni, quello che voleva e sapeva fare. Non è importante come lo vedo io, ma come lo vede Spalletti che è esperto. Secondo me lo vuole impiegare come esterno o sottopunta, è talmente intelligente che sa giocare ovunque. Il Napoli può restare lì sopra senza ombra di dubbio. Kim sta impressionando, nessuno se lo aspettava a questi livelli”.