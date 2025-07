Bomba di Sky: se il Napoli 'risparmia' con Lucca, può tentare il super-colpo Lookman

vedi letture

Il Napoli continua a muoversi con decisione sul mercato e studia le prossime mosse per completare l’attacco a disposizione di Antonio Conte. Uno dei nomi più concreti per il reparto offensivo, oltre a quello di Darwin Nunez, è quello di Lorenzo Lucca, attaccante dell’Udinese, per cui i dialoghi sono ben avviati. La trattativa con il club friulano è in corso, ma la sensazione è che si possa chiudere a una cifra inferiore rispetto ai 40 milioni inizialmente richiesti.

Ed è proprio da questo possibile "risparmio", riferisce Sky Sport, che potrebbe nascere l’idea di un super-colpo sulle corsie esterne: Ademola Lookman dell’Atalanta. Il Napoli monitora da tempo la situazione del giocatore, che ha attirato l’attenzione anche di diversi club esteri. Il club azzurro, dunque, non esclude un grande investimento in quella zona di campo. E il nome di Lookman resta cerchiato in rosso. L’alternativa è investire su Nunez e un esterno come Ndoye.

Hai la nostra app gratuita? Allora per ricevere notizie come questa e tutte le ultim'ora senza neanche aprire l'app, puoi attivare le nostre notifiche push. Riceverai solo le notizie dell'ultim'ora più importanti, selezionate dalla nostra redazione, e senza neanche aprire l'app. Il servizio è gratuito e va ad arricchire l'app più veloce, completa e scaricata sul calcio Napoli e potrai disattivarlo in qualsiasi momento. Per attivare le notifiche push basta andare su Impostazioni --> "Notifiche" oppure sulla campanellina in prima pagina e attivare le "top news".