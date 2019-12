Calcio&Finanza - Bilancio 2018/19, il Napoli torna in utile grazie a Jorginho, Hamsik e Champions

Dopo aver chiuso il bilancio 2017-18 in rosso di 6,3 milioni, il Napoli torna in utile nell'esercizio aggiornato al 30 giugno 2019. Tutto come previsto, dunque, viste le belle stagione degli anni passati e, di conseguenza, i risultati sportivi conseguiti, e soprattutto alcune delle cessioni che ci sono state nella nuova era Ancelotti. Secondo il verbale consultato da Calcio & Finanza, l'annata 2018/19 si è conclusa con un risultato netto in utile di 29,16 milioni. Importante ricordare che l'utile va valutato in rapporto al fatturato, un dato che in questo momento non è disponibile. Questo risultato va ad incrementare il patrimonio netto: le risorse finanziare in utile saranno trattenute, aumentando quindi il valore del patrimonio netto.

CHAMPIONS E MERCATO - Nel risultato finanziario conseguito dal Napoli nell'ultima stagione incidono soprattutto due fattori. In primis gli introiti della Champions League, pari a 49,878 milioni di euro. Ma anche quelli dell'Europa League, pari a 6,71 milioni. Il secondo aspetto fondamentale sono le cessioni. Su questo esercizio di bilancio incidono le partenze di Jorginho e Hamsik, che sono state iscritte a 56,7 milioni di plusvalenze per l'attuale centrocampista del Chelsea e circa 20 milioni per lo slovacco. I conti sempre in ordine, un mantra per De Laurentiis. Ed eccone la dimostrazione.