Dalla Polonia - Karbownik va al Napoli: il terzino 2001 costerà più di 7mln

Il portale polacco Weszlo.com dà ormai per prossimo l'approdo di Michał Karbownik al Napoli: "Molti club sono potenzialmente interessati a Karbownik, la rivelazione della stagione 2019/2020. Tuttavia, il Napoli è sicuramente il più vicino ad ingaggiare il calciatore del Legia Varsavia. Solo un colpo di scena inaspettato potrebbe impedire al 19enne di andare nel club in cui giocano Zieliński e Milik. Karbownik. Sarà il giocatore più costoso della storia del campionato, costerà più di 7 milioni di euro e supererà il trasferimento di Radosław Majecki al Monaco. Ricordiamo che il terzino sinistro del Legia nella stagione precedente ha esordito in campionato, ha giocato 28 partite e registrato 7 assist".