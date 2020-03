Davvero volete cancellare la magia di Fabiàn a San Siro?

Il calcio è fatto di momenti diversi dagli altri, che rubano l’occhio e richiamano l’attenzione in un lampo. Uno di questi momenti si è verificato il 12 febbraio scorso a San Siro, quando uno spagnolo con passo ciondolante ha caricato il mancino ed infilato il pallone all’incrocio regalando la vittoria sul campo dell’Inter nella semifinale di andata della Coppa Italia.

Una magia che una bizzarra ed assurda ipotesi nata nelle ultime ore vorrebbe cancellare. Dopo il caos calendari, intasati per le gare rinviate per l’allarme CoronaVirus, una delle ipotesi non certo brillanti partorite da qualche buontempone in Lega sarebbe un torneo estivo tra le quattro squadre rimaste in corsa nelle semifinali, che porti all'assegnazione di una Coppa che al momento rischia di sparire dall'albo per la stagione 2019-2020.

Quindi Napoli, Juve, Inter e Milan a giocarsi la vittoria del trofeo in una specie di trofeo Birra Moretti, una oscenità mai vista. Impraticabile, proprio in virtù di gare di andata già disputate e che hanno decretato un vantaggio evidente del Napoli nei confronti dell’Inter in attesa del secondo atto. Nessuno provi a cancellare la magia di Fabiàn…