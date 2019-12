Everton, Ancelotti svela: "Volevo Kean al Napoli! Ibrahimovic? Se vuole venire venga, ma non per giocare"

Dopo l'ufficialità delle scorse ore, le prime parole al sito ufficiale e la presenza sulle tribune di Goodison Park nella sfida di sabato scorso contro l'Arsenal, per Carlo Ancelotti è il giorno della presentazione da nuovo allenatore dell'Everton. Ecco le sue parole riportate da Tuttomercatoweb.

Quali sono i fattori che mi hanno fatto scegliere l'Everton? "L'ambizione del club e la sua storia. La tradizione. L'atmosfera creata dai tifosi. E poi vogliamo migliorare, crescere e diventare una squadra migliore. Queste sonno le ragioni per cui ho scelto di essere qua".

Quali sensazioni provo nell'essere qua? "Tutti sono stati gentili con me, dal proprietario ai tifosi. Ieri è stato un bel giorno per me. Ho visto la squadra e mi sono fatto una prima idea. Oggi inizio a lavorare con tante voglia, sono eccitato e voglio provare a fare del mio meglio per aiutare la squadra a migliorare, ad essere competitiva e a dare gioia ai tifosi. E' tanto tempo che questa squadra non vince qualcosa, noi ci proveremo anche se ovviamente non è una cosa che si può fare dal giorno alla notte. Ma con idee e obiettivi chiari sono sicuro che possiamo migliorare".

Cosa penso dell'attuale squadra? "Che è una buona squadra, abbiamo un mix di giovani e giocatori esperti, quindi una buona base. Possiamo ovviamente migliorare, ma pra ci aspetta un periodo con partite importanti. Poi penseremo a come migliorare la rosa. Ora contano solo i risultati, poi penseremo a tutto il resto".

Quali sono gli obiettivi del suo Everton? "Vogliamo essere competitivi in Premier League, questo credo sia già abbastanza. Dobbiamo crescere, il club vuole costruire un nuovo stadio e questo credo significhi che la società è molto ambiziosa...".

Se ho parlato con Zlatan Ibrahimovic? "Siamo buoni amici. Io ho allenato tanti giocatori fantastici, so che ha terminato la sua avventura negli Stati Uniti ma non so quale sia la sua idea per il futuro. Dovrei chiamarlo e magari lo farò. Se vuol venire a Liverpool per divertirsi venga pure, ma non per giocare".

Cosa penso di Moise Kean? "Ho cercato di prenderlo prima che firmasse per l'Everton. E' un giocatore fantastico, non dimentichiamoci che ha solo 19 anni. Dobbiamo aspettarlo e lavorarci, perché ha qualità top".