FOTO - Da Firenze esagerano: "Koulibaly sputa a Sottil dopo uno screzio!". Ma l'immagine smentisce

Tanti i duelli sportivi tra Kalidou Koulibaly e Riccardo Sottil nella partita di ieri tra Fiorentina e Napoli. Una sfida che s'è ripetuta più volte in campo, spesso finita in favore del senegalese e sempre fermatasi alla bagarre sportiva, mai fuori dagli schemi. Da Firenze esagerano e raccontano addirittura di uno sputo da parte dell'azzurro ai danni del giovane di Montella, come scrive Firenzeviola.it: "Il figlio d'arte infatti dopo un fallo del senegalese si rialza di scatto e va a lamentarsi veementemente con l'arbitro. Non tanto per il fallo perché, secondo quanto raccolto da Firenzeviola, Sottil avrebbe ricevuto uno sputo dal difensore prima che lui si rialzasse. Da qui le lamentele, inascoltate, al direttore di gara".

L'EPISODIO E' DUBBIO - Non è stato mostrato il replay di quanto accaduto dopo il fischio dell'arbitro. Sui social, però, sta già spopolando una immagine che ritrae lo stesso Kalidou un attimo prima dello sputo, con il volto direzionato non verso Sottil, ma verso il suolo. Kalidou sputa a terra, anche se l'immagine non è chiara.