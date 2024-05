Giuntoli è da mesi su Anguissa, il Napoli ha fatto muro a gennaio: ora cambierà idea?

Il Napoli è pronto a una vera e propria rivoluzione.

Fonte: Francesco Carbone

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli è pronto a una vera e propria rivoluzione. Aurelio De Laurentiis è alle prese con la scelta del nuovo allenatore e insieme al ds Giovanni Manna darà vita a un grandissimo cambiamento per ripartire dopo una stagione disastrosa, terminata al decimo posto in campionato e fuori dall’Europa dopo 14 partecipazioni consecutive.

Flop Anguissa - In un anno così negativo tantissimi calciatori hanno offerto un rendimento insufficiente. Tra questi c’è sicuramente Frank Andrè Zambo Anguissa. E’ stato uno dei grandi protagonisti del Napoli di Spalletti, l’anno scorso anche goleador, ma in questa stagione è stato tra i giocatori più deludenti. 0 gol in Serie A, uno in Champions League, spesso insufficiente e mai decisivo. Chissà se dietro il suo rendimento non possano esserci anche motivi legati al mercato.

Giuntoli è da mesi su di lui - La Juventus è infatti forte sul centrocampista. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoNapoli.net, Cristiano Giuntoli è da mesi sulle sue tracce e con il giocatore ci sarebbe anche un’intesa di massima. Il Napoli ha fatto però muro a gennaio e posto il veto alla cessione. Nel contratto di Anguissa è presente una clausola rescissoria, di 45 milioni di euro, valida per l'estero. Una somma elevata e insostenibile per le casse dei bianconeri.

Muro Napoli a gennaio, cosa farà ora? Giuntoli lo portò in azzurro nell’estate del 2022 prelevandolo dal Fulham in prestito per 500mila euro e riscatto fissato a 15,5 milioni. Il classe 1995 è legato al Napoli da un contratto fino al 30 giugno 2027. Il Napoli ha resistito all’assalto della Juventus a gennaio, ma adesso che ci sarà una profonda rivoluzione e un nuovo allenatore, cambierà idea?