Esclusiva Mittelstädt, una vacanza per sposare Napoli: incontri con Manna e indizi social

vedi letture

Maximilian Mittelstädt, terzino sinistro dello Stoccarda e della nazionale tedesca, si trovava a Napoli insieme alla moglie Lea Prinz per una breve vacanza.

Non solo relax. In realtà il classe ‘97 non si è goduto solo le bellezze della città, che in questi giorni è letteralmente invasa da turisti, ma si è incontrato anche col ds del Napoli Giovanni Manna. L’esterno è stato anche ospite in tribuna assistendo dal vivo alla vittoria del Napoli contro il Torino. Il direttore sportivo azzurro è in contatto da settimane con l’entourage del tedesco. Poco tempo fa un altro terzino della stessa agenzia, il giapponese Sugawara, era stato accostato al Napoli.

Vacanze napoletane preludio alla firma? Già in passato il club di De Laurentiis ha invitato in città calciatori in trattiva col club per convincerli a sposare il progetto Napoli, mostrando loro le bellezze del Golfo. Tra questi ricordiamo Arek Milik, che trascorse prima della firma una breve vacanza con la propria metà di allora. Per ora il sì della compagna di Mittelstädt a Napoli si è già palesato attraverso vari post sui social, non resta che attendere quello del giocatore che su Instagram già segue l’account del club azzurro e del capitano Giovanni Di Lorenzo.