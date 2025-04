Foto Inter in semifinale, come si complica il calendario: ecco il confronto col Napoli

Continua la Champions League per l'Inter. La squadra di Inzaghi pareggia 2-2 a San Siro contro il Bayern Monaco e si qualifica per le semifinali. S'infittisce, dunque, con altri due match, il calendario dei nerazzurri, che avranno almeno 9 gare in più della rivale per lo scudetto Napoli da qui alla fine.

I nerazzurri dovranno affrontare anche il ritorno di Coppa Italia col Milan per sbloccare l'eventuale finale prima dell'incrocio con la Lazio. Gli azzurri di Conte, invece, concluderanno la stagione ovviamente tra 6 turni. Di seguito i calendari a confronto.