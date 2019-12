GRAFICO - 35 tiri per 1 gol su azione a Firenze: la disastrosa stagione al tiro di Insigne

35 tiri in campionato per un solo gol su azione, quello alla prima giornata a Firenze a porta vuota. E' il quadro del campionato finora estremamente negativo di Lorenzo Insigne, anche ieri più volte al tiro senza risultato, alcune volte intestardendosi nel portare palla, come nell'invitante contropiede del secondo tempo col Bologna. La grafica di seguito riassume tutte le conclusioni del capitano del Napoli, fornendo anche l'expected goals (statistica sempre più utilizzata dagli allenatori che indica la pericolosità di ogni occasione in base a diversi parametri). Un legno (in giallo) a Milano prima del gol, ma per il resto tanti errori (in rosso) e le occasioni più ghiotte (i pallini più grandi) calciando sul portiere come con Cagliari e Milan. Un solo gol, pochissimo per uno dei giocatori che calcia di più di tutto il campionato.