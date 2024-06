KK - Conte e Manna al lavoro sul mercato: 8 nomi per reparto, c'è un preferito in attacco

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, si è espresso così nel corso della trasmissione 'Radio Goal'

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, si è espresso così nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Da stamattina Conte e Manna sono già al lavoro sulla programmazione del mercato in entrata e in uscita. Si ripartirà dalla base del Napoli, da Meret, Rrahmani, Di Lorenzo, Kvara, Osimhen, Anguissa, Lobotka e i rientri. Ma, in caso di mancate conferme, il Napoli non si lascerà minimamente trovare impreparato per qualsiasi evenienza.

In cima alla lista dei desideri per il dopo Osimhen c'è Lukaku, Conte vorrebbe lavorarci ancora e anche a Lukaku piacerebbe, ha detto che è il migliore. Oltre a Lukaku ci sono altri otto nomi, in una lista stilata da Manna e Conte. Hanno già messo mano alle caratteristiche e ai profili. Ci sono 8 nomi per l'esterno destro se parte Di Lorenzo, 6 nomi per la difesa e tra questi c'è sicuramente Buongiorno, per il quale però occorre essere prudenti. Kvara è un intoccabile. Se però dovesse essere intenzionato ad andare via, e questo per ora non mi risulta, Conte e Manna non si lasceranno trovare impreparati".