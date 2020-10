Rai - ADL si è convinto, Gattuso verso il rinnovo: summit decisivo entro Natale, cifre e dettagli

Il rapporto tra Rino Gattuso e il Napoli è ottimo, quello tra l'allenatore azzurro e lo spogliatoio ancor di più. E, per questo, sono tutti d'accordo: il contratto va rinnovato. Prima di Natale ci sarà un vertice decisivo tra l'allenatore calabrese, il presidente Aurelio De Laurentiis, l'amministratore delegato Chiavelli e il direttore sportivo Giuntoli. Il Napoli vuole andare avanti con lui e ha intenzione di proporgli un prolungamento di 2-3 anni, eliminando le clausole che in estate hanno impedito a Ringhio di rinnovare, vista la sua riluttanza alle clausole. Giuntoli è l'ambasciatore tra le due parti, sta mediando con Chiavelli in modo positivo per raggiungere una sintesi. C'è grande ottimismo per un rinnovo entro Natale.

CIFRE E DETTAGLI - Gattuso continua a ribadire che a Napoli sta benissimo e che intende proseguire questo percorso. A De Laurentiis sono arrivati anche gli echi dello spogliatoio e ha capito che a livello di popolarità Rino raggiunge vette elevatissime, non solo da chi gioca spesso ma anche da chi gioca meno. Questo è un particolare che sta incidendo nella trattativa, specie sui punti che avevano bloccato la trattativa di quest'estate a Capri. Si prevede un aumento d'ingaggio: 1,8-1,9 di base fissa più premi e bonus legati al rendimento della squadra. A riferirlo è Ciro Venerato, esperto di mercato di Rai Sport, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.