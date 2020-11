Rai - Ibra si offrì due volte al Napoli, voleva diventare il nuovo Maradona

Un retroscena interessante quello riportato da Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport ed esperto di mercato. Indiscrezioni riguardanti Zlatan Ibrahimovic, che sarebbe finito molto vicino al Napoli nel corso degli ultimi anni: "Lo svedese si è offerto per ben due volte al Napoli: prima del ritorno al Milan lui ammise di voler provare l'esperienza napoletana, me lo disse anche quando era alla Juventus. Zlatan aveva un solo posto in camera, quello di Diego Armando Maradona. Voleva diventare il re di Napoli ed essere il nuovo Maradona".