Sky - Koulibaly-Napoli, ci sono i presupposti per un’intesa: è pronto a diventare una bandiera

Quale sarà il futuro di Kalidou Koulibaly? Il centrale del Napoli ha il contratto in scadenza nel 2023 e in estate inizieranno le trattative per trovare un intesa per il rinnovo del contratto. Stando a quanto riferito da Sky Sport, se non si troverà un punto di incontro il senegalese verrà messo sul mercato per non perderlo a zero. L’orientamento del giocatore è però quello di ascoltare la proposta del club, di diventare una bandiera del Napoli. I presupposti per trovare un’intesa ci sono, fino ad un’eventuale grande offerta di un club.