Sky - Rinnovo Insigne, parti distanti ma non ha ricevuto offerte da Italia o dall’estero

Al ritorno dalle vacanze di Lorenzo Insigne, De Laurentiis e il capitano del Napoli dovranno sedersi intorno ad un tavolo e cominciare una trattativa per il rinnovo del contratto. Nel corso dello ‘Speciale Calciomercato’ su Sky Sport, il giornalista Sky Fabrizio Romano ha riferito le ultime sull’azzurro: “Le parti restano distanti, ma offerte reali al Napoli per Lorenzo Insigne non ne sono arrivate. Soprattutto per le squadre italiane è molto difficile andare a trattare Insigne con un mercato così chiuso, dall’estero potrebbe essere più possibile un’offerta che però, come detto, ad oggi non c’è stata”.