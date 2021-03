Tuttosport - Affondo Napoli per Dalot e Senesi: doppio affare da 40mln, i dettagli

Il Napoli pensa al presente ma si concentra anche sul futuro. Tanti i giovani monitorati in vista della prossima stagione. L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport fa sapere che il Napoli busserà alla porta di due club, lo United e il Feyenoord, per chiedere Dalot e Senesi, 22 e 23 anni, giocatori di valore da un costo non troppo eccessivo. Il primo, in prestito al Milan, può essere riscattato per 20 miloni, cifra che la società rossonera non sembra intenzionata a investire. Per il centrale del Feyenoord, seguito già in passato, la richiesta è di 20 milioni.