Insigne commosso a 'C'é posta per te': le belle parole e i regali del capitano

Lorenzo Insigne è stato ospite a 'C'é posta per te' di Maria De Filippi su Canale 5. Il capitano del Napoli è apparso visibilmente emozionato per la storia di Carmen, una ragazza ventiduenne della provincia di Benevento, adottata all'età di tredici anni da un coppia tifosissima del Napoli. La giovane ha voluto ringraziare i suoi genitori adottivi che le hanno regalato una nuova vita, dopo i primi anni vissuti in una casa famiglia. Insigne al termine del racconto ha abbracciato la coppia e ha donato tre sue maglie. Inoltre l'azzurro ha regalato un viaggio, lasciando carta bianca relativa alla meta.

Queste le parole di Insigne durante il suo intervento: "Ho ascoltato la storia e mi ha toccato tanto. Mettere al mondo un bambino è una gioia immensa, ma regalare una seconda vita è una gioia ancora più grande e sicuramente per questo Carmen ve ne sarà molto grata. Nella mia carriera ho giocato tante gare e ho conosciuto tanti campioni. Quest'anno, come sapete, sono diventato anche io campione, ma essere campioni nella vita è molto più importante. La vostra coppa sta lì, il suo sorriso e la sua gratitudine è la cosa più importante per voi. Dopo che ho ascoltato mi sono permesso di farmi lasciare una copia della lettera che Carmen ha ricevuto da suo padre per il suo 18esimo compleanno, mi ha toccato tanto. Anche io ho dei bimbi piccoli, se un giorno mi potrà servire, prenderò spunto da questa lettera".