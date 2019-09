L'editoriale del CorrMezz: "La città merita questo club? Chiedono sforzi ad ADL ma i tifosi non spendono per un biglietto"

Nel suo editoriale per il Corriere del Mezzogiorno la giornalista Monica Scozzafava affronta il tema tifosi e la freddezza mostrata in occasione dell'apertura della campagna abbonamenti che non è stata entusiasmante come la società si aspettava: "La campagna abbonamenti è stata all’insegna degli sconti e lo stadio oggi non dà più l’idea di un vecchio edificio cadente. Gli alibi (prezzi alti e struttura fatiscente) sono caduti e la domanda può essere lecita: questa città, così appassionata di calcio, merita gli sforzi che squadra e club stanno compiendo per provare a vincere un titolo? Da un lato c’è entusiasmo, dall’altro però resiste la diffidenza ad andare allo stadio. E non solo: a De Laurentiis sono stati chiesti sforzi sul mercato (e ancora adesso c’è chi sostiene che poteva fare di più), gli viene imputato di avere il braccino corto (per usare un eufemismo) e non esiste risultato sul campo che possa mitigare le vecchie ruggini. È legittimo chiedere di sborsare soldi, se poi sono i tifosi per primi a scegliere di non spendere qualche decina di euro per un biglietto?" scrive la giornalista.