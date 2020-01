La lezione del Lipsia capolista, vende un titolare per non tenerlo scontento

Ormai ci siamo mancano solo le visite e le firme di rito per ufficializzare il primo colpo di gennaio per il Napoli: Diego Demme sarà il rinforzo per il centrocampo di Gattuso. Si tratta di un'operazione complessiva con il Lipsia da 12 milioni di euro. Colpo importante quello del Napoli che è riuscito a strappare dalla squadra tedesca il proprio regista.

UNA LEZIONE DA IMPARARE - Nonostante in Bundesliga il Lipsia sia primo, i tedeschi lasciano partire un titolare come Demme: il playmaker sognava da tempo di poter approdare in Serie A, e in particolar modo a Napoli essendo un fan accanito di Diego Armando Maradona. Il Lipsia, pur di non tenere uno scontento tra le proprie fila, ha deciso di cederlo senza creare troppi ostacoli. Una lezione da imparare anche per il Napoli, che ha tenuto in questi anni tanti giocatori controvoglia, temendo critiche dalla piazza, ma tenendosi giocatori che oggi, appaiono senza motivazioni