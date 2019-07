LIVE - Dimaro, Day 9: seduta pomeridiana, Ancelotti prova ancora l'uscita da dietro

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

18.37 - Grande azione dei bianchi con Younes che però manca il tocco a porta vuota, tra gli sfottò di Mertens e compagni.

18.35 - Ritmi altissimi in questa partitella su meno di metà campo. Interventi anche duri, anche del neo-arrivato Manolas, e tante giocate a velocità supersonica nello stretto.

18.30 - Dopo Verdi, a segno nel traffico, è il turno di Younes con il solito movimento a rientrare e la palla sull'angolo lontano.

18.25 - Spavento per Zielinski dopo un contrasto con Palmiero: urla di dolore per il polacco, ma per fortuna solo una botta.

18.18 - Adesso viene piazzata anche un'altra porta a metà campo: comincia la partitina a metà campo in cui, ancora una volta, particolare attenzione viene dedicata all'uscita da dietro.

18.10 - In questa fase i verdi 'costruiscono' con due difensori centrali e Zielinski in posizione bassa con altri due centrocampisti mentre dall'altro lato ci sono tre difensori, ovvero due centrali ed un terzino ed un centrocampista. Le soluzioni indicate anche ieri da Ancelotti in un'intervista

18.00 - Ghoulam lascia il campo tra gli applausi dopo aver svolto lavoro in palestra.

17.50 - Al termine di quest'esercitazione, comincia la partitina dieci contro dieci, con un solo portiere. Ancelotti spesso ferma la gara per provare l'uscita da dietro con la nuova regola.

17.40 - La squadra va in campo. Comincia l'allenamento tecnico-tattico con il pallone: l'esercitazione prevede scambio del pallone e di posizione, prima del cross dell'esterno che spinge sulla fascia.

17.38 - Inglese si allena ancora a parte: nessun allenamento in gruppo fin qui.

17.35 - Verdi presenta un vistoso cerotto sulla tibia che spunta dal calzettone.

17.32 - Comincia il lavoro atletico sulla pista d'atletica.

17.30 - Azzurri già in palestra come al solito la prima parte della seduta. Ovazione all'ingresso in campo di ogni calciatore.

17.15 - Amici di Tuttonapoli.net, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale dell'allenamento pomeridiano nel nono giorno di ritiro del Napoli a Dimaro. A breve inizierà la seduta degli azzurri agli ordini di Carlo Ancelotti, dopo il test amichevole di ieri contro il Benevento.