Lo schema perfetto sul gol di Rrahmani: così il Napoli ha ingannato Pulgar

Il Napoli ha risolto il rebus del risultato in apertura di ripresa, con uno schema che merita di essere raccontato. Si sofferma sulla giocata che ha portato al gol decisivo di Rrahmani l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Punizione dalla destra, l’incaricato sembrava Insigne, ma con uno scatto repentino alla battuta è andato Zielinski. Prima del calcio, i saltatori del Napoli hanno fatto qualche passo in avanti oltre la linea del fuorigioco e sono rientrati subito, in modo da scompigliare la linea avversaria. All’amo ha abboccato Pulgar.

Quando è partito il sinistro di Zielinski, diretto verso il secondo palo, il viola è rinculato e ha tenuto in gioco Rrahmani, accorrente e saltante. Il difensore centrale azzurro ha colpito in beata solitudine e infilato nell’angolo. Rrahmani aveva già segnato su palla inattiva a Udine e lo schema alla Dacia Arena era diverso ancora".