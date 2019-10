Luperto a Sky: "Sento la fiducia della società. Con il Verona dobbiamo vincere ad ogni costo"

Sebastiano Luperto, difensore del Napoli, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Sky Sport: "Dobbiamo ritrovare il nostro gioco perchè non stiamo fornendo prestazioni alla nostra altezza. Dobbiamo provare a essere più pericolosi nel creare palle gol. Con il Verona dobbiamo vincere ad ogni costo. Dobbiamo trovare i giusti equilibri, subire meno gol possibile e provare a farne tanti in più.



Rinnovo? Sento la fiducia della società, spero di ripagarla in campo. Provo a dare sempre il massimo per tifosi e squadra.



Koulibaly? E' uno dei difensori più forti al mondo. Mi piace rubare tanti piccoli dettagli a giocatori come lui.



Cosa ruberesti dai tuoi compagni? A Manolas ruberei la grinta, A Maksimovic le imbucate palle al piede".