Ottime notizie per Osimhen: presa l'impronta per la maschera, rientro vicino?

Ottime notizie per Victor Osimhen. L'attaccante del Napoli, fermo dopo lo scontro con Skriniar e la conseguente operazione, è pronto al rientro, vuole tornare quanto prima in campo. Ci vorrà ancora del tempo, ma l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che intanto è stata presa l’impronta del suo viso per realizzare la maschera. Indizio sul fatto che il rientro è ormai prossimo.