Quel maledetto vizio della Juve di esporre falsi trofei

Quel maledetto vizio di esporre falsi trofei. Prima della sfida al Benevento, Andrea Agnelli ha consegnato a Cristiano Ronaldo una maglia celebrativa per i 770 gol in carriera. E fin lì, solo applausi al portoghese. In casa Juve, però, hanno pensato bene di aggiungere al cimelio l’acronimo G.O.A.T che in inglese viene utilizzato per definire il ‘Migliore di tutti i tempi’ con l’emoticon della Capra (che in inglese, appunto, si scrive Goat).

Ancora una volta in casa bianconera si è lavorato di grande fantasia. Attribuendosi titoli che universalmente sono riconosciuti ad altri, che sicuramente non appartengono a Cristiano. Per lui è stato istituito di proposito un premio per miglior calciatore del secolo, con ottant’anni di anticipo. Ma quella è un’altra storia.

Così come i 38 scudetti esposti all’esterno dello Stadium, narrazione di pura fantasia e che non coincide con leggi e sentenze, ancora una volta è stato issato al cielo un vessillo fraudolento. Immediatamente punito dagli dei del calcio con la rete di Adolfo Gaich. Eupalla non fa inganni.