Repubblica non ha dubbi: "Sogno scudetto sfumato, ora si pensi a lottare per il quarto posto!"

Il Napoli sprofonda al settimo posto in classifica e rischia di essere agganciato anche dalla Fiorentina. Il k.o. contro la Roma espone la squadra di Carlo Ancelotti alle critiche e alle sentenze, come quelle che spara l'edizione odierna del quotidiano La Repubblica:

"In tribuna c'era anche De Laurentiis, preoccupato per la situazione di classifica e pure in vista del decisivo appuntamento di martedì notte al San Paolo contro il Salisburgo, in Champions League. Il Napoli ci arriverà infatti con il morale basso e un'altra dose massiccia di veleni da metabolizzare in fretta, dopo la deludente trasferta di Roma. Ma dopo sole 11 giornate è già cambiato l'obiettivo del Napoli, nel campionato. Sfumato il sogno scudetto, infatti, gli azzurri saranno costretti d'ora in poi a lottare per un posto tra le prime quattro e per la zona Champions".