Rijeka, Kulenovic: "Napoli poteva vincere facile, ma abbiamo dato tutto! Kou? Tra i 3 più forti al mondo..."

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" di è intervenuto Sandro Kulenovic, attaccante del Rijeka, autore ieri di una bella prestazione: "Sapevamo che il Napoli è una grande squadra piena di campioni e giocatori che giocavano da tempo in Serie A. Sapevamo che era difficile ma nella prima mezz'ora abbiamo giocato benissimo, fatto 2-3 contropiedi e potevamo fare almeno altri 2 gol. Poi però il Napoli ha giocato meglio e ha qualità, può vincere facile con noi. Però abbiamo dato tutto ieri. Urla di Gattuso? Non ho sentito niente...Ritorno in Italia? Ci spero, la Serie A è uno dei grandi campionati europei, ho imparato anche la lingua".

DESIDERIO SERIE A? - "Una squadra di Serie A che mi entusiasma più delle altre? Ce ne sono tante dove ogni giocatore vuole giocare. Juventus, Napoli, Inter, Milan, Roma, sono tante. Com'è stato giocare contro Koulibaly? Prima della partita ho detto che giocare contro di lui era un sogno, è uno dei 3 più forti difensori centrali del mondo dopo Ramos e Van Dijk. Ho giocato bene ma lui non è stato sul suo livello. Telefonate per il mio agente dopo la partita di ieri? Non ci ho parlato ancora, però lo vedrò".