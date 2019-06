Tuttosport - Juve prepara super-offerta per Koulibaly, ma non c'è clausola e ADL chiuderà la porta

Prima il matrimonio con Maurizio Sarri e poi un tentativo per Kalidou Koulibaly. Scrive così l'edizione odierna di Tuttosport, che racconta di una Juventus pronta a fare a tentare il presidente Aurelio De Laurentiis con una proposta da far tremare i polsi per strappargli il suo gioiello: "L’ultimo affare tra bianconeri e Napoli è stato Higuain, il quale però nell’estate 2016 sfruttò la clausola da 90 milioni per trasferirsi dal San Paolo allo Stadium. Aurelio De Laurentiis non si potè opporre alla decisione dell’argentino. Per vedere Koulibaly alla Juventus, invece, servirà l’assenso del presidente napoletano. Il semaforo verde è complicato, non impossibile.

I Campioni d’Italia sono perfettamente consapevoli delle difficoltà e della volontà del Napoli di non volersi privare di Koulibaly. La Juventus parte con poche possibilità nella corsa all’allievo di Sarri, però quel 10-15 per cento di chance i bianconeri vogliono provare a giocarselo nelle prossime settimane sperando che strada facendo possano lievitare. Ora come ora sembra difficile pensare che De Laurentiis, senza l’imposizione di alcuna clausola, possa cedere uno dei suoi migliori giocatori proprio alla Juventus. Eppure qualcosa si muove su Koulibaly e il binario è quello più gettonato di quest’ultimo periodo.