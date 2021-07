UFFICIALE - Dimaro, aggiunte due tribune mobili: così l'affluenza resterà di 700 tifosi

L'ingresso agli allenamenti di Dimaro sarà sempre gratuito ma ovviamente l’accesso per tifosi e addetti ai lavori sarà regolato dalle indicazioni legate alle più recenti normative antiCovid.

Per garantire un afflusso in linea con il passato l’Apt Val di Sole, con il presidente Luciano Rizzi e il direttore Fabio Sacco, di concerto con l’amministrazione comunale del sindaco Andrea Lazzaroni, ha previsto un investimento straordinario per la realizzazione di due tribune mobili. Tenendo conto delle ultime indicazioni per la gestione degli aventi negli impianti sportivi, che fissano la possibilità di accesso degli spettatori nella misura del 50% della capienza totale, saranno così 700 i tifosi che potranno assistere ad ogni turno di allenamento. In sostanza il numero di spettatori che si è registrato negli ultimi anni.