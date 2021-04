UFFICIALE - Ghoulam, visita di controllo a Villa Stuart: il recupero prosegue per il meglio

Stagione finita per Faouzi Ghoulam, ma il suo recupero in vista della prossima annata prosegue per il meglio. Ad annunciarlo è la SSC Napoli tramite un comunicato ufficiale: "Come da programma, Faouzi Ghoulam, accompagnato dal Dottor Raffaele Canonico, è stato visitato questa mattina a Villa Stuart dal Professor Mariani. Si comunica con piacere che l'esito del controllo al ginocchio sinistro è positivo, il calciatore continuerà l'iter riabilitativo come da protocollo".