UFFICIALE - I convocati di Spalletti per la Lazio: rientra Lobotka! Quattro gli assenti

Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di campionato in programma domani a Roma contro la Lazio.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di campionato in programma domani a Roma contro la Lazio. Come pre-annunciato in conferenza stampa, rientra Lobotka a centrocampo ("Ma non parte dall'inizio"). Quattro gli assenti: Anguissa, Lozano, Tuanzebe e Malcuit. Di seguito l'elenco completo.

I convocati azzurri: Meret, Ospina, Marfella, Di Lorenzo, Juan Jesus, Koulibaly, Ghoulam, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski, Insigne, Mertens, Osimhen, Ounas, Petagna, Politano.