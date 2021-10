UFFICIALE - Infortunio per Manolas: contusione alla caviglia, il report medico

Brutte notizie per Luciano Spalletti: si ferma Kostas Manolas. Il difensore greco, come reso noto dalla SSC Napoli nel consueto report dell'allenamento odierno, è uscito dal campo anzitempo per un trauma contusivo distorsivo alla caviglia destra. A due giorni dal Torino, la formazione partenopea potrebbe essere costretta a farne a meno.