VIDEO - "Fermate la guerra!", l'appello in tutte le lingue dei giocatori del Napoli

La SSCNapoli si schiera contro la guerra in Ucraina e a favore della pace. Bellissima iniziativa del club azzurro che pubblica sui propri social un toccante video messaggio con i calciatori e il tecnico Luciano Spalletti che dicono il loro no alla guerra in tutte le lingue. A corredo della clip il messaggio pubblicato su Twitter: "Viviamo un momento pericoloso e drammatico e noi con tutto il nostro seguito dobbiamo lanciare un messaggio di pace. Può servire ad alimentare la consapevolezza di quanto stia accadendo. Nella speranza che dal male trionfi presto il bene".