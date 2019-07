VIDEO - Mertens scrive a Callejon: "Arrivati insieme, questo forse è l'ultimo anno qui!". Poi la battuta in napoletano

Dries Mertens e un messaggio d'amore per José Maria Callejon. Che però racconta dell'altro, dà un titolo più forte, perché da contratto sia uno che l'altro a giugno 2020 dovrebbero fare le valigie, salvo rinnovi (e il Napoli ci lavorerà probabilmente). L'attaccante belga ha pubblicato un video su Instagram che lo ritrae insieme al compagno di squadra spagnolo, con una didascalia a corredo: "Wuaglio’ siamo arrivati insieme a Napoli e adesso inizia il nostro 7imo campionato in maglia azzurra, forse l’ultimo...ma quanto ci siamo divertiti frateee. E quando mi abbracci cosi me faj murì".