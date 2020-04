100mln per ADL: l'ultimo 'regalo' di Ancelotti al Napoli?

Ancelotti oggi allena l'Everton ma molti suoi ex giocatori restano al centro di un intrigo di mercato che potrebbe scoppiare in estate. L'allenatore del club inglese non ha mai smesso di pensare a Lozano e Allan. Il primo è un suo pupillo, un giocatore espressamente richiesto da lui e da suo figlio Davide e che il Napoli la scorsa estate ha acquistato convinto di poter concludere un altro affare. Peccato che nonostante i 50 milioni complessivamente spesi il calciatore non sia mai riuscito a emergere. Cederlo potrebbe essere una possibilità ma il Napoli non intende svenderlo, così come non vuole rinunciare a cuor leggero al brasiliano, il condottiero del centrocampo che solo da qualche mese aveva perso smalto e il posto da titolare.

CENTO MILIONI - Si tratta di due operazioni differenti che però potrebbero essere unite. Perché il Napoli, secondo quanto si apprende da radio mercato, ha intenzione di trattare, è aperto alla cessione di entrambi ma alle proprie condizioni: per Allan e Lozano, l'Everton dovrebbe sborsare circa cento milioni di euro. Difficile trattare per meno, complesso anche pensare di poter inserire delle contropartite, nonostante quello di Kean sia un nome spendibile e concreto. Cosa risponderà l'Everton, dunque Ancelotti? Perché c'è lui, Re Carlo, l'ex allenatore azzurro, a gestire le trattative del club inglese.